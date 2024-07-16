Иностранная кухня. Сезон 1. Серия 16
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Иностранная кухня
1-й сезон
16-я серия

Иностранная кухня (сериал, 2005) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

2005, Иностранная кухня. Сезон 1. Серия 16
Реалити - шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В каждом выпуске «ИноСтранной кухни» зрителей ждет увлекательное путешествие по странам и континентам, где основным предметом изучения станет кухня — национальная кухня с местными пряностями, продуктами, историями и преданиями. Каждая программа посвящена одной стране. Гидом становится повар, который знает все премудрости местной кухни.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

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