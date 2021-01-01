Инфинити Надо (мультсериал, 2021) сезон 6 серия 19 смотреть онлайн
О сериале
Захватывающий мультсериал об игре, ставшей главным способом решать конфликты в мире будущего. Однажды на Землю упала Башня Тайфуна. Одним из последствий этого катаклизма стала гибель цивилизации, другим — появление магических волчков. Люди, которым удалось уцелеть, открыли удивительные способности этих необычных существ и создали игру Инфинити Надо, вокруг которой теперь вертится вся жизнь на планете. Каждый игрок управляет своим волчком, обладающим какой-либо суперсилой, и с ее помощью старается победить противника, а на ежегодном турнире определяется сильнейший. Чтобы узнать, кто станет лучшим в очередном соревновании, начните смотреть мультсериал «Инфинити Надо» 2012 года онлайн в сервисе Wink.
