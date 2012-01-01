Инфинити Надо (мультсериал, 2012) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн

Захватывающий мультсериал об игре, ставшей главным способом решать конфликты в мире будущего. Однажды на Землю упала Башня Тайфуна. Одним из последствий этого катаклизма стала гибель цивилизации, другим — появление магических волчков. Люди, которым удалось уцелеть, открыли удивительные способности этих необычных существ и создали игру Инфинити Надо, вокруг которой теперь вертится вся жизнь на планете. Каждый игрок управляет своим волчком, обладающим какой-либо суперсилой, и с ее помощью старается победить противника, а на ежегодном турнире определяется сильнейший. Чтобы узнать, кто станет лучшим в очередном соревновании, начните смотреть мультсериал «Инфинити Надо» 2012 года онлайн в сервисе Wink.



Сериал Инфинити Надо 2 сезон 20 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.