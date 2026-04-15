Императрица из будущего. Сезон 1. Серия 66
Wink
Сериалы
Императрица из будущего
1-й сезон
66-я серия
6.82025, Chuan dao gu dai dang nu di
Фэнтези, Мелодрама18+

Императрица из будущего (сериал, 2025) сезон 1 серия 66 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Свадьба обернулась предательством, а падение с крыши – путешествием во времени. Вивиан оказывается в эпохе, где правит холодный и загадочный регент Эйден. Их связь, рожденная из искры запретного влечения, скоро обрастает тайнами его прошлого. Но судьба возвращает её в современный мир – а за ней, сквозь время, следует и он. Теперь их любовь подвергается испытанию двумя эпохами, где каждая деталь может стать разлукой, а каждый выбор – ценой. Смогут ли они обмануть время, или сама история разведет их навсегда?

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Мелодрама, Фэнтези
Время
1 мин / 00:01

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