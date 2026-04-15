Свадьба обернулась предательством, а падение с крыши – путешествием во времени. Вивиан оказывается в эпохе, где правит холодный и загадочный регент Эйден. Их связь, рожденная из искры запретного влечения, скоро обрастает тайнами его прошлого. Но судьба возвращает её в современный мир – а за ней, сквозь время, следует и он. Теперь их любовь подвергается испытанию двумя эпохами, где каждая деталь может стать разлукой, а каждый выбор – ценой. Смогут ли они обмануть время, или сама история разведет их навсегда?

