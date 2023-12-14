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Wink
Сериалы
Императорская кухня
1-й сезон
39-я серия
9.1
2022, Shang shi
Драма, Мелодрама
18+
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Эта серия пока недоступна
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Императорская кухня (сериал, 2022) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн
О сериале
Страна
Китай
Жанр
Драма
,
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47
Рейтинг
9.1
Оценка пользователей Wink
Ваша оценка
8.0
КиноПоиск
6.7
IMDb
Актёры и съёмочная группа сериала «Императорская кухня»
БЮ
Бай
Юньмо
Режиссёр
ВВ
Ван
Вэй
Режиссёр
Кевин
Сюй
Актёр
У
Цзиньянь
Актриса
ВЧ
Ван
Чужань
Актриса
ЧЧ
Чжу
Чжилин
Актёр
ХЖ
Хэ
Жуйсянь
Актриса
ХФ
Хэ
Фэнтянь
Актёр
ЛМ
Лю
Минь
Актриса
ВЯ
Ван
Янь
Актриса