Императорская кухня (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

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Путь к сердцу императора лежит через желудок: смотрите 1 сезон дорамы с ароматом пряностей на портале Wink.



Китайская империя переживает свой расцвет. Правящая династия Мин решает устроить при дворе кулинарное бюро, собрав талантливых женщин со всей страны, чтобы развивать искусство приготовления пищи. Так простая горничная Яо Цзыцзинь, пройдя отбор, попадает во дворец. Вместе с нищенкой и гениальным поваром, также отобранными для этой работы, ей предстоит создавать шедевры для императорского стола. Но придворная жизнь — это не только торжественные обеды, но и коварные интриги. Чтобы выжить во дворце, Яо Цзыцзинь придется научиться бороться за место под солнцем — в этом ей поможет сам внук императора и наследник престола.



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