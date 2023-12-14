Императорская кухня (сериал, 2022) смотреть онлайн

Историческая дорама из Китая о девушке, которая попадает на дворцовую кухню и влюбляется в местного повара.



Китай времен династии Мин. В правление императора Юнлэ страна процветает и регулярно принимает знатных гостей со всего света. При дворе нужно больше поваров, поэтому среди подданных ищут особенно талантливых женщин, способных работать в кулинарном бюро. Одна из счастливиц, попавших на это престижное место, стала Яо Цзыцзин простая горничная, покорившая всех своим умением готовить. В бюро ей предстоит работать с бывшим бедняком Инь Цзыпином и гениальным поваром Су Юэхуа. Вместе они будут придумывать новые умопомрачительные блюда с применением традиционной медицины и давно позабытых рецептов, завоевывать уважение при дворе, а также участвовать в дворцовых интригах.



Присоединиться к ним поможет сериал «Императорская кухня» — дорама 2022 года с русской озвучкой доступна онлайн на Wink.

