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Их перепутали в роддоме
3-й сезон
21-я серия

Их перепутали в роддоме (сериал, 2013) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн

2013, Switched at Birth
Драмы18+

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Сюжет

Бэй случайно узнает, что ее группа крови не совпадает с группой крови родителей. Она начинает подозревать неладное и уговаривает родителей сдать анализ ДНК.
Каково же было их удивление, когда выяснилось, что Бэй не их биологическая дочь.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Их перепутали в роддоме»