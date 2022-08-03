Wink
Сериалы
Их перепутали в роддоме
3-й сезон

Их перепутали в роддоме (сериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн

2013, Switched at Birth 21 серия
Драма, Семейный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Бэй случайно узнает, что ее группа крови не совпадает с группой крови родителей. Она начинает подозревать неладное и уговаривает родителей сдать анализ ДНК.
Каково же было их удивление, когда выяснилось, что Бэй не их биологическая дочь.

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Их перепутали в роддоме»