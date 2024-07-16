Игры судьбы. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Игры судьбы
1-й сезон
11-я серия

Игры судьбы (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

8.42013, Игры судьбы. Сезон 1. Серия 11
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Игры судьбы» — документальный многосерийный фильм, где каждая серия — история одной семьи, которая оказалась в сложной, драматической ситуации.

Внутри семьи произошел конфликт, столкновение интересов и чувств близких людей. И в результате семья оказалась на грани распада. В конфликт вовлекаются родственники и друзья, всплывают давно забытые обиды. Как избежать потери близких и восстановить гармонию в семье? На эти вопросы легко можно найти ответы, на примере героев и сложившихся ситуаций в их семье. Ведь ситуации, в которых оказываются герои, знакомы каждому — это все жизненные проблемы, с которыми может столкнуться любой человек.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг