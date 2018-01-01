Игры империй (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Почему умирают империи? Авторы проекта постарались «изнутри» показать процесс их саморазрушения и раскрыть малоизвестные факты. Каждый эпизод рассказывает об ушедших цивилизациях, знаменитых правителях и важных событиях мировой истории. Интервью с историками сопровождаются костюмированными реконструкциями.





Сериал Игры империй 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.