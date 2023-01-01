Игры империй (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Этот сериал исследует величайшие империи таким образом, каким они еще никогда не были полностью изучены. Каждый эпизод освещает и раскрывает политические интриги, личные распри, семейный террор, акты мести и постоянно возникающее напряжение, суматоху и хаос, которые сформировали эти цивилизации и привели к их разрушению изнутри.







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