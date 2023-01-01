Игры империй (сериал, 2018) смотреть онлайн
8.92018, Empire Games 1 сезон
Документальные, Исторические18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
Сюжет
Этот сериал исследует величайшие империи таким образом, каким они еще никогда не были полностью изучены. Каждый эпизод освещает и раскрывает политические интриги, личные распри, семейный террор, акты мести и постоянно возникающее напряжение, суматоху и хаос, которые сформировали эти цивилизации и привели к их разрушению изнутри.
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Информация
СтранаЧехия, США
ЖанрыИсторические, Документальные
Рейтинг
5.9 IMDb