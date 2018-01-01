WinkСериалыИгры империй1-й сезон1-я серия
Игры империй (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.92018, Empire Games
Документальные, Исторические18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
Сюжет
Почему умирают империи? Авторы проекта постарались «изнутри» показать процесс их саморазрушения и раскрыть малоизвестные факты. Каждый эпизод рассказывает об ушедших цивилизациях, знаменитых правителях и важных событиях мировой истории. Интервью с историками сопровождаются костюмированными реконструкциями.
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Информация
СтранаЧехия, США
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Документальные
Рейтинг
5.9 IMDb