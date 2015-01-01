Игрок (2015). Серия 1
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Игрок (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, The Player
Боевики, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сюжет расскажет о бывшем офицере разведки, который становится специалистом по вопросам безопасности в Лас-Вегасе.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игрок (2015)»