7.92017, Lie chang
Драма18+
Эта серия пока недоступна
Игра в охоту (сериал, 2017) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
О сериале
Чжэн Цю Дун (Ху Гэ) переживает банкротство и финансовые трудности, которые намеренно устраивают его противники, а также неудачный роман, не теряя при этом своих высоких моральных принципов, и становится в итоге представителем элиты финансового мира.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb