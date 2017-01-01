Игра в охоту. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Игра в охоту
1-й сезон
10-я серия
7.92017, Lie chang
Драма18+
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Игра в охоту (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чжэн Цю Дун (Ху Гэ) переживает банкротство и финансовые трудности, которые намеренно устраивают его противники, а также неудачный роман, не теряя при этом своих высоких моральных принципов, и становится в итоге представителем элиты финансового мира.

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Страна
Китай
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb