Игра в охоту
Wink
Сериалы
Игра в охоту
7.92017, Lie chang 1 сезон
Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Игра в охоту (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чжэн Цю Дун (Ху Гэ) переживает банкротство и финансовые трудности, которые намеренно устраивают его противники, а также неудачный роман, не теряя при этом своих высоких моральных принципов, и становится в итоге представителем элиты финансового мира.

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Информация

Страна
Китай
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 IMDb