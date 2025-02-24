Сон Ги-хун уже немолод, разведён, по уши погряз в долгах и сидит на шее у старенькой матери. Даже выигранные на скачках деньги в его руках долго не задерживаются, и однажды он встречает в метро загадочного незнакомца, который сначала предлагает сыграть в детскую игру, а затем вручает Ги-хуну немалую сумму и визитку. Но радость мужчины сменятся отчаянием, когда он узнаёт, что бывшая жена с новым мужем собираются увезти его дочь в Америку. Он звонит по номеру с визитки и становится последним участником тайных игр на выживание с призом в 40 миллионов долларов. Среди товарищей по несчастью оказываются его друг детства — прогоревший финансист, бандит, смертельно больной старик, северокорейская перебежчица, иммигрант из Пакистана и многие другие отчаянно нуждающиеся в деньгах.

