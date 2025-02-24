Игра в кальмара (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Сон Ги-хун уже немолод, разведён, по уши погряз в долгах и сидит на шее у старенькой матери. Даже выигранные на скачках деньги в его руках долго не задерживаются, и однажды он встречает в метро загадочного незнакомца, который сначала предлагает сыграть в детскую игру, а затем вручает Ги-хуну немалую сумму и визитку. Но радость мужчины сменятся отчаянием, когда он узнаёт, что бывшая жена с новым мужем собираются увезти его дочь в Америку. Он звонит по номеру с визитки и становится последним участником тайных игр на выживание с призом в 40 миллионов долларов. Среди товарищей по несчастью оказываются его друг детства — прогоревший финансист, бандит, смертельно больной старик, северокорейская перебежчица, иммигрант из Пакистана и многие другие отчаянно нуждающиеся в деньгах.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Триллер
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
- ХДРежиссёр
Хван
Дон-хёк
- ЛДАктёр
Ли
Джон-джэ
- ПХАктёр
Пак
Хэ-су
- ОЁАктёр
О
Ён-су
- ЧХАктриса
Чон
Хо-ён
- ХСАктёр
Хо
Сон-тхэ
- АТАктёр
Анупам
Трипати
- КДАктриса
Ким
Джу-рён
- ВХАктёр
Ви
Ха-джун
- ПЧАктёр
Пак
Чи-хун
- ЮСАктёр
Ю
Сон-джу
- ЛЮАктриса
Ли
Ю-ми
- ХУАктёр
Хон
У-джин
- ПСАктриса
Пак
Сон-а
- ЛГАктёр
Лим
Ги-хон
- ЮДАктёр
Юн
Дон-сон
- ХДСценарист
Хван
Дон-хёк
- ХДПродюсер
Хван
Дон-хёк
- ЧГХудожница
Чхэ
Гён-сон
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- ННМонтажёр
Нам
На-ён
- ЛХОператор
Ли
Хён-док
- КДОператор
Ким
Джи-ён
- ЧДКомпозитор
Чон
Джэ-иль