Игра в кальмара (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

На что готовы люди ради выживания? Сериал «Игра в кальмара» — нашумевший корейский триллер, который взорвал мировой кинематограф и получил «Золотой глобус».



В центре сюжета — 456 человек, оказавшихся в отчаянном финансовом положении. Они получают таинственное приглашение принять участие в серии детских игр, за победу в которых обещан колоссальный денежный приз. Соревнования проходят под наблюдением вооруженных охранников в масках с геометрическими знаками: треугольником, квадратом и кругом. Вскоре участники понимают, что проигрыш означает мгновенную смерть, но каждый такой случай увеличивает главную награду на сто миллионов вон, что делает состязания еще более жестокими и притягательными.



Дорама «Игра в кальмара» (1, 2 сезон) — это мощное социальное высказывание о цене успеха, моральных границах в современном обществе и ценности человеческой жизни, которое заставляет задуматься о своих ценностях и взглядах на жизнь.



Все сезоны сериала Игра в кальмара смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.