Игра в кальмара (сериал, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
На что готовы люди ради выживания? Сериал «Игра в кальмара» — нашумевший корейский триллер, который взорвал мировой кинематограф и получил «Золотой глобус».
В центре сюжета — 456 человек, оказавшихся в отчаянном финансовом положении. Они получают таинственное приглашение принять участие в серии детских игр, за победу в которых обещан колоссальный денежный приз. Соревнования проходят под наблюдением вооруженных охранников в масках с геометрическими знаками: треугольником, квадратом и кругом. Вскоре участники понимают, что проигрыш означает мгновенную смерть, но каждый такой случай увеличивает главную награду на сто миллионов вон, что делает состязания еще более жестокими и притягательными.
Дорама «Игра в кальмара» (1, 2 сезон) — это мощное социальное высказывание о цене успеха, моральных границах в современном обществе и ценности человеческой жизни, которое заставляет задуматься о своих ценностях и взглядах на жизнь.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы, Триллеры
Рейтинг
- ХДРежиссёр
Хван
Дон-хёк
- ЛДАктёр
Ли
Джон-джэ
- ПХАктёр
Пак
Хэ-су
- ОЁАктёр
О
Ён-су
- ЧХАктриса
Чон
Хо-ён
- ХСАктёр
Хо
Сон-тхэ
- АТАктёр
Анупам
Трипати
- КДАктриса
Ким
Джу-рён
- ВХАктёр
Ви
Ха-джун
- ПЧАктёр
Пак
Чи-хун
- ЮСАктёр
Ю
Сон-джу
- ЛЮАктриса
Ли
Ю-ми
- ХУАктёр
Хон
У-джин
- ПСАктриса
Пак
Сон-а
- ЛГАктёр
Лим
Ги-хон
- ЮДАктёр
Юн
Дон-сон
- ХДСценарист
Хван
Дон-хёк
- ХДПродюсер
Хван
Дон-хёк
- ЧГХудожница
Чхэ
Гён-сон
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- ННМонтажёр
Нам
На-ён
- ЛХОператор
Ли
Хён-док
- КДОператор
Ким
Джи-ён
- ЧДКомпозитор
Чон
Джэ-иль