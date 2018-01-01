Игра в кальмара (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
«Игра в кальмара» 1 сезон рассказывает о группе людей, отчаянно нуждающихся в деньгах. Ради этого они принимают загадочное приглашение поучаствовать в смертельной игре.
Главный герой, игроман Сон Ки Хун, погряз в долгах и пытается позаботиться о своей матери и дочери. Он, как и сотни других, получает загадочную визитку с предложением сыграть в игру с огромным денежным призом. Отчаяние толкает его принять участие в ней, хотя он не подозревает, что его ждет. Участники оказываются в изолированном месте, где им предстоит сыграть в детские игры, но с невероятно жестоким поворотом: проигравшие умирают. Игры включают в себя «Тише едешь — дальше будешь», вырезание фигур из сахарных сот, перетягивание каната, игру в шарики, хождение по стеклянным плиткам и, наконец, традиционную корейскую «Игру в кальмара». По мере того, как игроки выбывают, ставки становятся все выше, и участники вынуждены принимать сложные моральные решения, чтобы выжить. За кулисами игр стоит таинственная организация, которая наблюдает за участниками и контролирует ход событий.
Сериал остро критикует социальное неравенство и отчаяние, толкающее людей на крайние меры ради денег. Кто станет победителем, и не окажется ли победа слишком горькой? «Игра в кальмара» 1 сезон онлайн ждет вас!
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Триллер
Рейтинг
- ХДРежиссёр
Хван
Дон-хёк
- ЛДАктёр
Ли
Джон-джэ
- ПХАктёр
Пак
Хэ-су
- ОЁАктёр
О
Ён-су
- ЧХАктриса
Чон
Хо-ён
- ХСАктёр
Хо
Сон-тхэ
- АТАктёр
Анупам
Трипати
- КДАктриса
Ким
Джу-рён
- ВХАктёр
Ви
Ха-джун
- ПЧАктёр
Пак
Чи-хун
- ЮСАктёр
Ю
Сон-джу
- ЛЮАктриса
Ли
Ю-ми
- ХУАктёр
Хон
У-джин
- ПСАктриса
Пак
Сон-а
- ЛГАктёр
Лим
Ги-хон
- ЮДАктёр
Юн
Дон-сон
- ХДСценарист
Хван
Дон-хёк
- ХДПродюсер
Хван
Дон-хёк
- ЧГХудожница
Чхэ
Гён-сон
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- ННМонтажёр
Нам
На-ён
- ЛХОператор
Ли
Хён-док
- КДОператор
Ким
Джи-ён
- ЧДКомпозитор
Чон
Джэ-иль