Игра в дурака (сериал, 2025) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

Цинь Мо, обычный современный парень, после несчастного случая переносится в эпоху династии Да Цянь и оказывается в теле глуповатого наследника влиятельного рода Цинь и неудачливого мужа принцессы. Стремясь избежать дворцовых интриг, он всеми силами пытается уйти от политики: посещает публичные дома, подаёт безрассудные военные предложения, провоцирует членов императорской семьи и конфликтует с наследным принцем. Однако вопреки ожиданиям, его выходки только усиливают благосклонность императора и превращают его в глазах сторонников наследного принца в опасного врага. Против воли втянутый в водоворот борьбы за власть Цинь Мо объединяется со своим другом, восьмым принцем, разжигая бурную битву за трон.

