Игра в дурака. Сезон 1. Серия 20
Wink
Сериалы
Игра в дурака
1-й сезон
20-я серия
7.22025, Play Dumb, Rule All
Исторический, Драма18+

Игра в дурака (сериал, 2025) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цинь Мо, обычный современный парень, после несчастного случая переносится в эпоху династии Да Цянь и оказывается в теле глуповатого наследника влиятельного рода Цинь и неудачливого мужа принцессы. Стремясь избежать дворцовых интриг, он всеми силами пытается уйти от политики: посещает публичные дома, подаёт безрассудные военные предложения, провоцирует членов императорской семьи и конфликтует с наследным принцем. Однако вопреки ожиданиям, его выходки только усиливают благосклонность императора и превращают его в глазах сторонников наследного принца в опасного врага. Против воли втянутый в водоворот борьбы за власть Цинь Мо объединяется со своим другом, восьмым принцем, разжигая бурную битву за трон.

Страна
Китай
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Время
4 мин / 00:04

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