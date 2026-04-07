Честная девушка вынуждена работать с опытным мошенником, чтобы победить в загадочной игре, где жизненно необходимы навыки обмана. Драматический триллер «Игра лжецов» — аниме по знаменитой манге об алчности, пронизывающей общество.



Студентка колледжа Нао Канзаки патологически не умеет врать. Но вот однажды ей по почте приходит таинственная посылка, внутри которой оказывается 100 миллионов иен и приглашение на «Игру лжецов» — жестокое соревнование, где в каждом раунде нужна хитрость и обман. На кону огромные деньги, а проигравшим грозит пожизненный долг перед организаторами. Когда Нао обводит вокруг пальца ее бывший учитель, девушка обращается за помощью к Синити Акияме, печально известному мошеннику, который только что вышел из тюрьмы.



Чтобы узнать, смогут ли они объединиться и одержать победу, смотрите аниме «Игра лжецов» в подписке Amediateka на Wink.

