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Игра лжецов
Актёры и съёмочная группа сериала «Игра лжецов»

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра лжецов»

Режиссёры

Асами Кавано

Асами Кавано

Asami Kawano
Режиссёр

Актёры

Такэо Оцука

Такэо Оцука

Takeo Otsuka
АктёрShinichi Akiyama
Кадзухиро Накая

Кадзухиро Накая

Kazuhiro Nakaya
АктёрLeronira
Ёдзи Уэда

Ёдзи Уэда

Yoji Ueda
АктёрMitsuo Tanimura
Нобуо Тобита

Нобуо Тобита

Nobuo Tobita
АктёрKazuo Fujisawa
Ё Таити

Ё Таити

Yo Taichi
АктрисаHitomi Miyahara
Таро Киути

Таро Киути

Taro Kiuchi
АктёрTetsuzo Sato