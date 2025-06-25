И зацветет гора. Сезон 1. Серия 6
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И зацветет гора
1-й сезон
6-я серия

И зацветет гора (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.62022, Et la montagne fleurira
Драма18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Франция, 1837 год. Несправедливо обвиненный в домогательствах по отношению к своей мачехе, Серафине, Жан-Батист навсегда изгнан из родного поместья. Тогда он становится странствующим аптекарем: продает цветы, собранные на горе Лур. В это время Гаспар, сын Серафины, пытается завладеть поместьем.

Страна
Франция
Жанр
Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «И зацветет гора»