И зацветет гора (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Франция, 1837 год. Несправедливо обвиненный в домогательствах по отношению к своей мачехе, Серафине, Жан-Батист навсегда изгнан из родного поместья. Тогда он становится странствующим аптекарем: продает цветы, собранные на горе Лур. В это время Гаспар, сын Серафины, пытается завладеть поместьем.



