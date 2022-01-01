И зацветет гора (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыИ зацветет гора1-й сезон3-я серия
Франция, 1837 год. Несправедливо обвиненный в домогательствах по отношению к своей мачехе, Серафине, Жан-Батист навсегда изгнан из родного поместья. Тогда он становится странствующим аптекарем: продает цветы, собранные на горе Лур. В это время Гаспар, сын Серафины, пытается завладеть поместьем.
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭФРежиссёр
Элеонор
Фоче
- ГААктёр
Гийом
Арно
- ФТАктёр
Филипп
Торретон
- КААктриса
Клоэ
Астор
- ЛОАктриса
Лиа
О’Прей
- ДЖАктёр
Дамьен
Жуйро
- КДАктриса
Клэр
Дюбюрк
- КДАктриса
Констанс
Долле
- Актриса
Офелия
Колб
- ЖБАктёр
Жюльен
Буасселье
- КААктриса
Катрин
Аллегре
- ДКАктёр
Дэвид
Камменос
- ТНАктёр
Тьерри
Ненец
- РВАктёр
Рио
Вега
- ПБАктриса
Полин
Бриан
- ЖБАктёр
Жюльен
Боде
- ЭФСценарист
Элеонор
Фоче
- ТАПродюсер
Томас
Анаргирос
- ПГОператор
Пьеррик
Гантельми д’Иль