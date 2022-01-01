И зацветет гора (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Франция, 1837 год. Несправедливо обвиненный в домогательствах по отношению к своей мачехе, Серафине, Жан-Батист навсегда изгнан из родного поместья. Тогда он становится странствующим аптекарем: продает цветы, собранные на горе Лур. В это время Гаспар, сын Серафины, пытается завладеть поместьем.

