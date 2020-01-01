Если бы вы жили с пумой Месси. Одно весёлое безумное утро. Месси падает в обморок перед Гердой!
Wink
Сериалы
I Am Puma
2-й сезон
Если бы вы жили с пумой Месси. Одно весёлое безумное утро. Месси падает в обморок перед Гердой!

I Am Puma (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.82020, Если бы вы жили с пумой Месси. Одно весёлое безумное утро. Месси падает в обморок перед Гердой!
Блоги16+

Сезоны и серии

2-й сезон

О сериале

Здравствуйте! Мы Саша и Маша, а Это наш кот, его зовут Месси. Мы выкупили эту пуму из контактного зоопарка в возрасте одного года. Мы живeм в обычной квартире где организовали Месси свой уютный уголок. В туалет мы ходим на улицу два раза в день, там гуляем и растрачиваем энергию. Кушает кот только мясные продукты, правильно сбалансированный рацион. Строго по регламенту. Кроме того мы ходим на занятия по дрессировке 4 раза в неделю. Месси очень ласковый и контактный котик, не кусается, не портит мебель и играет без когтей. Любит когда его гладят и очень любит поговорить. Ещe с нами живeт кошечка (сфинкс) Кира и она кота не очень любит. Она его лупит лапами и шипит на него.

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Жанр
Блоги
Качество
Full HD
Время
8 мин / 00:08

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