I Am Puma (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.92020, Человек не дает спать сонному котёнку. Пума Месси терпит приступы нежности от своих хозяев.
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Сезоны и серии
- 18+7 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+8 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+7 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+10 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+5 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+7 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+4 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+9 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+9 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+6 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 18+4 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 18+9 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 18+10 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 18+6 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 18+8 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 18+6 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 18+9 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
- 18+7 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
- 18+6 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
- 18+10 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
- 18+6 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 21Бесплатно
- 18+7 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 22Бесплатно
- 18+6 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 23Бесплатно
- 18+6 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 24Бесплатно
- 18+2 мин
I Am Puma
Сезон 2 Серия 25Бесплатно
О сериале
Здравствуйте! Мы Саша и Маша, а Это наш кот, его зовут Месси. Мы выкупили эту пуму из контактного зоопарка в возрасте одного года. Мы живeм в обычной квартире где организовали Месси свой уютный уголок. В туалет мы ходим на улицу два раза в день, там гуляем и растрачиваем энергию. Кушает кот только мясные продукты, правильно сбалансированный рацион. Строго по регламенту. Кроме того мы ходим на занятия по дрессировке 4 раза в неделю. Месси очень ласковый и контактный котик, не кусается, не портит мебель и играет без когтей. Любит когда его гладят и очень любит поговорить. Ещe с нами живeт кошечка (сфинкс) Кира и она кота не очень любит. Она его лупит лапами и шипит на него.