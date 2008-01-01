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Легенда об искателе HD
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Легенда об искателе HD (сериал, 2008) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2008, HD Legend of the Seeker 1.6
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ещe вчера юный Ричард Сайфер был всего лишь лесным проводником, а нынче ему выпал на долю тяжкий жребий Искателя Истины. Ему надлежит вступить с величайшим из черных магов трех королевств, безжалостным Даркеном Ралом, повелителем Д`Хары, в смертельную схватку…

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда об искателе HD»

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