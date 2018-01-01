Губка Боб Квадратные Штаны. Сезон 9. Серия 3
Wink
Детям
Губка Боб Квадратные штаны
9-й сезон
3-я серия

Губка Боб Квадратные штаны (мультсериал, 2018) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн

8.62018, SpongeBob SquarePants
Мультсериалы, Комедии12+

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Сюжет

Добро пожаловать на дно океана! Здесь есть целый подводный городок Биккини Боттом, который населяют весьма колоритные персонажи. Неунывающий Спанч Боб работает в закусочной жадного мистера Крабса, дружит с веселой морской звездой Патриком и постоянно попадает в уморительные приключения.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мультсериалы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Губка Боб Квадратные штаны»