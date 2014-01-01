Грузовичок Пик (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Грузовичок Пик. Серия 6
8.52014, Грузовичок Пик. Серия 6
О сериале

Главный герой - волшебный грузовичок Пик. В его кузове спрятано много полезных вещей: от аквариума для рыбки до подъемного крана, с помощью которого Пик может построить дом. Вместе со своим другом Джедом Пик помогает всем, кто попал в беду, и часто оказывается в разных забавных ситуациях.

