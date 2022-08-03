Грузовичок Пик. Серия 3
Wink
Детям
Грузовичок Пик
1-й сезон
3-я серия
8.62014, Грузовичок Пик. Серия 3
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Грузовичок Пик (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Главный герой - волшебный грузовичок Пик. В его кузове спрятано много полезных вещей: от аквариума для рыбки до подъемного крана, с помощью которого Пик может построить дом. Вместе со своим другом Джедом Пик помогает всем, кто попал в беду, и часто оказывается в разных забавных ситуациях.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг

7.8 КиноПоиск