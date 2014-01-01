Грузовичок Пик. Серия 20
Wink
Детям
Грузовичок Пик
1-й сезон
20-я серия
8.42014, Грузовичок Пик. Серия 20
Мультсериалы0+

Грузовичок Пик (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главный герой - волшебный грузовичок Пик. В его кузове спрятано много полезных вещей: от аквариума для рыбки до подъемного крана, с помощью которого Пик может построить дом. Вместе со своим другом Джедом Пик помогает всем, кто попал в беду, и часто оказывается в разных забавных ситуациях.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск