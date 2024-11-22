Грибной дождь. Сезон 1. Серия 4
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Грибной дождь
1-й сезон
4-я серия

Грибной дождь (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.12023, Грибной дождь. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кардиолог Наталья работает в частной клинике, её муж Вячеслав владеет не очень успешной турфирмой, мечтает открыть гостиницу и втайне от жены крутит роман с сотрудницей мэрии. Вячеслав организует загородный тур для потенциального спонсора, у которого во время поездки случается сердечный приступ. Наталья спасает ему жизнь. Добраться до места происшествия ей помогает сотрудник МЧС Дмитрий, который и после встречи продолжает помогать Наталье решать проблемы в клинике и семейные неурядицы, становясь верным другом. После череды неприятных ситуаций в жизни Натальи Дмитрий признаётся ей в своих чувствах, предлагает уехать и вместе начать новую жизнь. Наталья решительно отказывает Дмитрию в проявлении чувств, так как она — замужем и не может поступиться принципами. Однако вскоре Наталья понимает, что чувства Дмитрия взаимны.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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