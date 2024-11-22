Грибной дождь (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Кардиолог Наталья работает в частной клинике, её муж Вячеслав владеет не очень успешной турфирмой, мечтает открыть гостиницу и втайне от жены крутит роман с сотрудницей мэрии. Вячеслав организует загородный тур для потенциального спонсора, у которого во время поездки случается сердечный приступ. Наталья спасает ему жизнь. Добраться до места происшествия ей помогает сотрудник МЧС Дмитрий, который и после встречи продолжает помогать Наталье решать проблемы в клинике и семейные неурядицы, становясь верным другом. После череды неприятных ситуаций в жизни Натальи Дмитрий признаётся ей в своих чувствах, предлагает уехать и вместе начать новую жизнь. Наталья решительно отказывает Дмитрию в проявлении чувств, так как она — замужем и не может поступиться принципами. Однако вскоре Наталья понимает, что чувства Дмитрия взаимны.

