Гормити (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Четыре подростка с волшебного острова Горм становятся его главными защитниками благодаря браслетам, способным призывать могущественных рыцарей Гормити. Приключенческий мультсериал о дружбе и героизме.
С давних пор остров Горм защищает магическая сфера света, удерживающая коварных дарканов в параллельном измерении, где они не могут никому навредить. Однако близится затмение, которое лишит сферу ее волшебных свойств, — этого будет достаточно, чтобы дарканы вновь смогли открыть порталы в Горм. Согласно пророчеству, помешать злодеям смогут геральты. Им суждено обуздать мощь легендарных браслетов и призвать на помощь рыцарей Гормити. Никто и представить не мог, что этими геральтами окажутся простые подростки Эрон, Риф, Айкор и Трек. Им еще многому придется научиться, прежде чем дать настоящий отпор дарканам.
Присоединиться к приключениям четверки героев можно, если смотреть «Гормити» — мультсериал 2018 года онлайн доступен на Wink.
