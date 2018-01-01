Гормити. Сезон 2. Серия 15
Wink
Детям
Гормити
2-й сезон
15-я серия
9.12018, Gormiti
Мультсериалы6+
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Гормити (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Четыре подростка с волшебного острова Горм становятся его главными защитниками благодаря браслетам, способным призывать могущественных рыцарей Гормити. Приключенческий мультсериал о дружбе и героизме.

С давних пор остров Горм защищает магическая сфера света, удерживающая коварных дарканов в параллельном измерении, где они не могут никому навредить. Однако близится затмение, которое лишит сферу ее волшебных свойств, — этого будет достаточно, чтобы дарканы вновь смогли открыть порталы в Горм. Согласно пророчеству, помешать злодеям смогут геральты. Им суждено обуздать мощь легендарных браслетов и призвать на помощь рыцарей Гормити. Никто и представить не мог, что этими геральтами окажутся простые подростки Эрон, Риф, Айкор и Трек. Им еще многому придется научиться, прежде чем дать настоящий отпор дарканам.

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Рейтинг

9.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гормити»

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