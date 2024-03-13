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Гормити (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
О сериале
Четыре подростка с волшебного острова Горм становятся его главными защитниками благодаря браслетам, способным призывать могущественных рыцарей Гормити. Приключенческий мультсериал о дружбе и героизме.
С давних пор остров Горм защищает магическая сфера света, удерживающая коварных дарканов в параллельном измерении, где они не могут никому навредить. Однако близится затмение, которое лишит сферу ее волшебных свойств, — этого будет достаточно, чтобы дарканы вновь смогли открыть порталы в Горм. Согласно пророчеству, помешать злодеям смогут геральты. Им суждено обуздать мощь легендарных браслетов и призвать на помощь рыцарей Гормити. Никто и представить не мог, что этими геральтами окажутся простые подростки Эрон, Риф, Айкор и Трек. Им еще многому придется научиться, прежде чем дать настоящий отпор дарканам.
Присоединиться к приключениям четверки героев можно, если смотреть «Гормити» — мультсериал 2018 года онлайн доступен на Wink.
СтранаИспания, Италия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
- РКРежиссёр
Роджер
Кордоба
- СФАктриса
Стефани
Фигейра
- ДЗАктёр
Джошуа
Замрики
- СБАктёр
Стефано
Брокколетти
- СдАктёр
Стефано
де Филиппис
- АДАктёр
Алессио
Де Филиппис
- СБАктриса
Сара
Баллерани
- МБАктёр
Марио
Бомбардьери
- ПААктёр
Пьерлуиджи
Асторе
- ФДАктёр
Федерико
Ди Пофи
- АУАктёр
Алекс
Уорнер
- ГДСценарист
Гильем
Дольс
- РКСценарист
Роджер
Кордоба
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- РКМонтажёр
Роджер
Кордоба
- РКОператор
Роджер
Кордоба