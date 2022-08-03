Годы. Сезон 1. Серия 3
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Годы (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.72019, Years and Years
Фантастика, Драма18+

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О сериале

Шоувумен и бунтарка Вивьен Рук приходит к власти, когда Великобритания переживает сложный период дестабилизации. Еe назначение ещe больше раскалывает нацию и не сулит никакого светлого будущего. Действие начинается в 2019 году и разворачивается в течение следующих 15 турбулентных лет.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Драма
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Годы»