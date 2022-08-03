Гнев (2020). Серия 4
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Гнев (2020)
1-й сезон
4-я серия

Гнев (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.02020, Taish
Боевик, Триллер18+

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О сериале

На свадьбе происходит разоблачение жуткого предательства, в результате которого некогда наивные друзья оказываются в совершенно другой страшной реальности. Теперь они связаны с опасными преступниками и замешаны в череде чудовищных насилий.

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Триллер
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.3 IMDb