Гнев (2020)
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Гнев (2020)

Гнев (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.02020, Taish 1 сезон
Боевик, Триллер18+

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О сериале

На свадьбе происходит разоблачение жуткого предательства, в результате которого некогда наивные друзья оказываются в совершенно другой страшной реальности. Теперь они связаны с опасными преступниками и замешаны в череде чудовищных насилий.

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Триллер

Рейтинг

7.3 IMDb