Гнев (2020). Серия 1
Wink
Сериалы
Гнев (2020)
1-й сезон
1-я серия

Гнев (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.02020, Taish
Боевики, Зарубежные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На свадьбе происходит разоблачение жуткого предательства, в результате которого некогда наивные друзья оказываются в совершенно другой страшной реальности. Теперь они связаны с опасными преступниками и замешаны в череде чудовищных насилий.

Сериал Гнев (2020) 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.3 IMDb