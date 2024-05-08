Японский студент переносится в параллельный мир, где ему предстоит наладить политику и экономику фэнтезийного государства. Аниме о том, что значит быть настоящим героем.



В королевстве Эльфриден наступил кризис. Пока его воины сражаются с силами тьмы, обычные люди голодают, беженцы продолжают прибывать, а казна беднеет. Король в отчаянии решается на последнее средство: провести древний ритуал и призвать героя, которому суждено начать глобальные изменения в мире. Этим героем становится Кадзуя Сома, обычный студент из Японии, который собирался стать чиновником. На молодого человека ложится большая ответственность: ему нужно провести крупные реформы и спасти государство от краха. Для этого Кадзуе нужна помощь мудрых советников, и он намерен собрать их вокруг себя.



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