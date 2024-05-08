Герой-рационал перестраивает королевство. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Герой-рационал перестраивает королевство
1-й сезон
4-я серия
9.12021, Герой-рационал перестраивает королевство. Сезон 1. Серия 4
Комедия, Фэнтези18+

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Герой-рационал перестраивает королевство (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Японский студент переносится в параллельный мир, где ему предстоит наладить политику и экономику фэнтезийного государства. Аниме о том, что значит быть настоящим героем.

В королевстве Эльфриден наступил кризис. Пока его воины сражаются с силами тьмы, обычные люди голодают, беженцы продолжают прибывать, а казна беднеет. Король в отчаянии решается на последнее средство: провести древний ритуал и призвать героя, которому суждено начать глобальные изменения в мире. Этим героем становится Кадзуя Сома, обычный студент из Японии, который собирался стать чиновником. На молодого человека ложится большая ответственность: ему нужно провести крупные реформы и спасти государство от краха. Для этого Кадзуе нужна помощь мудрых советников, и он намерен собрать их вокруг себя.

Чтобы узнать, как изменится жизнь в Эльфридене под руководством нового правителя, включайте «Герой-рационал перестраивает королевство» — аниме смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Боевик, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Герой-рационал перестраивает королевство»