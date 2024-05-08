Эта серия пока недоступна
Герой-рационал перестраивает королевство (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Японский студент переносится в параллельный мир, где ему предстоит наладить политику и экономику фэнтезийного государства. Аниме о том, что значит быть настоящим героем.
В королевстве Эльфриден наступил кризис. Пока его воины сражаются с силами тьмы, обычные люди голодают, беженцы продолжают прибывать, а казна беднеет. Король в отчаянии решается на последнее средство: провести древний ритуал и призвать героя, которому суждено начать глобальные изменения в мире. Этим героем становится Кадзуя Сома, обычный студент из Японии, который собирался стать чиновником. На молодого человека ложится большая ответственность: ему нужно провести крупные реформы и спасти государство от краха. Для этого Кадзуе нужна помощь мудрых советников, и он намерен собрать их вокруг себя.
Чтобы узнать, как изменится жизнь в Эльфридене под руководством нового правителя, включайте «Герой-рационал перестраивает королевство» — аниме смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Такаси
Ватанабэ
- ЮКАктёр
Юсукэ
Кобаяси
- ИМАктриса
Инори
Минасэ
- ММАктёр
Масааки
Мидзунака
- ЮХАктриса
Юи
Хориэ
- РУАктриса
Рэина
Уэда
- МИАктриса
Мао
Итимити
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- ТКАктёр
Таитэн
Кусуноки
- КОАктёр
Кадзуюки
Окицу
- ГДСценарист
Го
Дзаппа
- ХОСценарист
Хироси
Оноги
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- АМАктриса дубляжа
Анна
Мосолова
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- МФАктёр дубляжа
Михаил
Филиппов
- АМАктриса дубляжа
Анна
Молева
- ТСХудожник
Такэхико
Сэгава
- СФОператор
Синго
Фукуё
- АТКомпозитор
Акиюки
Татэяма