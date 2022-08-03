Герои Гуджитсу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Когда-то они были просто животными из зоопарка, но падение метеорита изменило их жизнь. Теперь они — герои Гуджитсу! Благодаря сверхспособностям они могут растягиваться и менять форму. Каждый день герои тренируются, чтобы защитить книгу Гу от коварных монстров, мечтающих овладеть суперсилой. Схватки не избежать, а значит, победит сильнейший!

