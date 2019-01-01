Герои Гуджитсу. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Герои Гуджитсу
1-й сезон
2-я серия

Герои Гуджитсу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02019, Heroes of Goo Jit Zu
Мультсериалы, Фантастика6+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда-то они были просто животными из зоопарка, но падение метеорита изменило их жизнь. Теперь они — герои Гуджитсу! Благодаря сверхспособностям они могут растягиваться и менять форму. Каждый день герои тренируются, чтобы защитить книгу Гу от коварных монстров, мечтающих овладеть суперсилой. Схватки не избежать, а значит, победит сильнейший!

Сериал Герои Гуджитсу 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Австралия
Жанр
Фантастика, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
7.4 IMDb