WinkДетямГерои Гуджитсу1-й сезон2-я серия
Герои Гуджитсу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02019, Heroes of Goo Jit Zu
Мультсериалы, Фантастика6+
Сезоны и серии
О сериале
Когда-то они были просто животными из зоопарка, но падение метеорита изменило их жизнь. Теперь они — герои Гуджитсу! Благодаря сверхспособностям они могут растягиваться и менять форму. Каждый день герои тренируются, чтобы защитить книгу Гу от коварных монстров, мечтающих овладеть суперсилой. Схватки не избежать, а значит, победит сильнейший!
Сериал Герои Гуджитсу 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаАвстралия
ЖанрФантастика, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- НКРежиссёр
Николь
Клоуз
- ДААктёр
Джон
Аллен
- ТКАктёр
Тан
Каидзи
- ДЭАктёр
Джо
Эрнандес
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лоси
- ДТАктёр
Джо
Томас
- ДСАктёр
Дерек
Стивен Принц
- ИУАктёр
Имари
Уильямс
- ДХСценарист
Джеффри
Хилтон
- МЯАктёр дубляжа
Максим
Якимов
- АЗАктёр дубляжа
Артем
Затиев
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АРАктёр дубляжа
Алексей
Рыжков