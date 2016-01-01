Газета. Сезон 2. Серия 6
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Газета
2-й сезон
6-я серия
2016, Газета. Сезон 2. Серия 6
Драмы, Криминал18+

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Газета (сериал, 2016) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

«Новости», последнюю независимую газету страны, покупает строительный олигарх, при этом сотрудникам газеты очевидно, что покупка совершается в интересах власть предержащих, в частности — мэра, который планирует выставить свою кандидатуру на ближайших президентских выборах. В ночь перед окончанием переговоров о покупке газеты происходит ДТП, повлекшее за собой смерть трёх человек. Журналисты «Новостей» начинают собственное расследование инцидента.

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Страна
Хорватия
Жанр
Криминал, Драмы

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